Навіть Ющенко не отримав від ЄС те, що отримав Янукович - експерт

Європейський Союз вирішив надати Україні План дій із запровадження безвізового режиму для зменшення напруженості між ЄС та українською владою після обрання Президентом Віктора ЯНУКОВИЧА.

Таку думку кореспонденту УНІАН у Польщі висловив експерт Інституту міжнародних відносин Варшавського університету Анджей ШЕПТИЦЬКИЙ.

Він сказав, що Європейський Союз занепокоєний подіями в Україні після зміни влади на початку цього року, зокрема, невизначеністю української зовнішньої політики.

Експерт назвав парадоксальним, що ЄС не надав такого Плану дій за часів президентства "проєвропейського" Віктора ЮЩЕНКА, для якого такий жест був би серйозною підтримкою його політики.

Натомість, як виявилося, жорсткіша позиція нового Президента, якого багато оглядачів називають "проросійським", принесла бажані результати, додав А.ШЕПТИЦЬКИЙ.

„Є така трохи ситуація, що „український пряник Ющенко” не подіяв, а „український батіг Янукович”, можливо, подіяв на європейців, і під впливом цього батога для зменшення напруження на лінії українсько-європейських відносин вирішили хоч щось симпатичного дати Україні”, - сказав він.

Експерт негативно оцінив таку політику, зауваживши, що вона може привезти до ще більш жорсткої позиції української влади.

„(Такий підхід) може переконати українців у тому, що бити кулаком об європейський стіл є більш ефективним, ніж усміхатися Євросоюзу”, - сказав аналітик.

Водночас А.ШЕПТИЦЬКИЙ позитивно оцінив сам факт схвалення цього плану, відзначивши, що похвали заслужив як ЄС, котрий наважився врешті на прийняття цього документа, так і нова влада, яка цього добилася.

Як повідомляв УНІАН, Євросоюз на сьогоднішньому саміті Україна-ЄС схвалив План дій із запровадження безвізового режиму для українців, який буде складатися з двох частин, але на відміну від традиційних „дорожніх карт”, не передбачатиме автоматичного скасування віз у випадку його виконання.

46-мільйонна Україна, котра є найбільшим безпосереднім сусідом ЄС, розпочала переговори про запровадження безвізового режиму для своїх громадян у 2008 році.