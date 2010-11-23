Завтра до Києва прибуде Президент Ізраїлю

Завтра до України з державним візитом прибуде Президент Держави Ізраїль Шимон ПЕРЕС.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента України, акредитацію представників ЗМІ на заходи за участю глави Української держави та Президента Ізраїлю проводить Головне управління з питань комунікацій АПУ до 17.30 23 листопада за телефонами: 255-74-02, 255-78-44, 255-63-18.

24 листопада о 10.00 розпочнеться офіційна церемонія зустрічі президентів України та Ізраїлю (вул. Банкова, 11, площа перед будинком Адміністрації Президента України).

О 10.20 розпочнеться зустріч Президента України та Президента Держави Ізраїль у форматі «віч-на-віч» (вул. Банкова, 11, АПУ).

Об 11.00 відбудуться українсько-ізраїльські переговори у розширеному складі під головуванням двох президентів.

О 12.05 – церемонія підписання двосторонніх документів.

12.15 розпочнеться зустріч глав держав з представниками засобів масової інформації.