Клюєв думає, що Янукович підпише кодекс, а потім його підправлятимуть

Зауваження і пропозиції підприємців стосовно Податкового кодексу будуть проаналізовані і найближчим часом враховані у законопроекті про внесення змін до Податкового кодексу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив журналістам перший віце-прем`єр-міністр України Андрій КЛЮЄВ після IV пленуму ЦК Профспілки працівників вугільної промисловості.

Він зазначив, що домовленість про аналіз пропозицій підприємців була досягнута в ході його зустрічі з ними у понеділок, 22 листопада.

«Ми домовилися, що ми відпрацюємо всі їх пропозиції, і розумні пропозиції ми підтримаємо», - сказав А.КЛЮЄВ.

Він також повідомив, що планує зустрітися з представниками підприємців, які проводять акції протесту, сьогодні і завтра увечері.

«Я думаю, що до кінця завтрашнього дня ми вже сформулюємо всі розумні пропозиції, які будуть підтримані», - сказав А.КЛЮЄВ.

Відповідаючи на запитання УНІАН, чи означає це, що Податковий кодекс буде підписаний Президентом найближчим часом, а коректування документа проводитимуться окремими законопроектами, А.КЛЮЄВ сказав: «Так».

Як повідомляв УНІАН, 18 листопада ц.р. Верховна Рада України прийняла Податковий кодекс.

Він викликав громадське обурення, масові акції протесту продовжуються по всій Україні. Підприємці вимагають від Президента Віктора ЯНУКОВИЧА ветувати кодекс.

У понеділок на Майдані Незалежності в Києві підприємці почали безстрокову акцію протесту проти нового Податкового кодексу.

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ у Брюсселі 22 листопада пообіцяв зустрітися з учасниками акції протесту проти нового Податкового кодексу і врахувати їхню думку при ухваленні свого рішення щодо цього закону.