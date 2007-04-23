Конверти з портретом Януковича продають у Франції (фото)

Віктор Янукович вийшов у тираж у Франції. Портрет українського прем`єра з`явився на конвертах, що продаються в кіосках у Раді Європи у Страсбурзі.

Конверти було випущено з нагоди участі Януковича у сесії Парламентської Асамблеї Ради Європи, яка тривала з 16 до 20 квітня.

Таких конвертів із зображенням Віктора Федоровича надрукували не так вже й багато - тираж обмежений: всього лише 300 екземплярів.

А купити паперовий шедевр, який можна із легкістю послати поштою куди завгодно, наклеївши відповідні марки, можна за 5 євро.

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