Підприємцям-мітингувальникам дають на вибір дві площі зі «зручностями»

Київська міська державна адміністрація запропонувала підприємцям перенести проведення акції протесту проти Податкового кодексу з Майдану Незалежності на площу Лесі Українки або на Контрактову площу.

Як повідомили УНІАН в прес-службі КМДА, про це заявив заступник голови КМДА Олександр ПУЗАНОВ сьогодні під час зустрічі з представниками організаторів акції протесту підприємців, що відбувається на Майдані Незалежності.

"Ми пропонуємо перемістити проведення запланованих заходів на інші площі міста. Наприклад, на площу імені Лесі Українки чи Контрактову. Зі свого боку, ми всіляко вас підтримаємо: встановимо на визначеному вами місці біотуалети, забезпечимо чергування карет швидкої допомоги, сприятимемо охороні громадського порядку", - сказав О.ПУЗАНОВ.

Заступник голови КМДА нагадав про наявність постанови Окружного адміністративного суду міста Києва про заборону проводити мирні зібрання в центральній частині міста до 26 листопада 2010 року. "А рішення суду необхідно неухильно виконувати", – наголосив він.

Свою пропозицію щодо перенесення місця акції О.ПУЗАНОВ аргументував необхідністю забезпечити безперебійний транспортний рух центром Києва. "Крім того, до нашої країни з офіційними візитами прибула низка іноземних делегацій і проведення мітингів на центральній площі міста не дає повною мірою забезпечити охоронні заходи, що пов’язані з цими візитами", – зазначив заступник голови КМДА.

Представники підприємців пообіцяли довести до ініціативної групи всіх учасників акції аргументи та пропозиції міської влади, та повідомити про своє рішення КМДА.