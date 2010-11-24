Перес пожартував про Україну й Ізраїль

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ сподівається на активізацію українсько-ізраїльських відносин, у тому числі на парламентському рівні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час зустрічі з Президентом Держави Ізраїль Шимоном ПЕРЕСОМ сьогодні у Києві.

«Ми розцінюємо Ваш візит як підтвердження дружніх і партнерських відносин між нашими країнами», - сказав В.ЯНУКОВИЧ і висловив упевненість, що державний візит Ш.ПЕРЕСА надасть потужний імпульс розвитку співробітництва між двома країнами і визначить пріоритети на перспективу.

«Ізраїль є для України політичним і торговельно-економічним партнером на Близькому Сході», - сказав В.ЯНУКОВИЧ, наголосивши, що Україна позитивно оцінює розвиток двосторонніх відносин у цих сферах.

В.ЯНУКОВИЧ запропонував своєму ізраїльському колезі активізувати співробітництво на парламентському рівні. Зокрема, він висловився за обмін парламентськими візитами для обговорення можливого співробітництва.

Також В.ЯНУКОВИЧ надав високого значення діалогу України та Ізраїлю на міжнародній арені.

Ш.ПЕРЕС подякував за теплий прийом. «Він дійсно теплий, не дивлячись на дощ», - зауважив Президент Ізраїлю.

Він також наголосив на важливому значенні відносин між двома країнами, пригадавши їхню історію. «І в Ізраїлю, і в України цікаве спільне минуле – зі злетами та падіннями», - сказав Ш.ПЕРЕС, зауваживши, що територія України протягом багатьох сторіч була місцем проживання євреїв.

Також Ш.ПЕРЕС закликав українців не критикувати Ізраїль. «Я пропоную, щоб жоден українець у жодному разі не критикував Державу Ізраїль, тому що якщо нас будуть критикувати, ми скажемо, де навчались – в Україні», - пожартував Президент Ізраїлю.