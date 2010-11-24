З 1 грудня без рецепту буде не купити навіть знеболювального?
Черги у поліклініках - не аргумент
З першого грудня українців примусять купувати ліки тільки за рецептами.
Таких препаратів буде 70%. До того ж, у приписах медиків зобов`яжуть указувати діючу речовину латиною, а не назву препарату, повідомляє Українська правда - Життя з посиланням на ТСН.
"З першого грудня буде рецептурний відпуск ліків", - наголосив міністр охорони здоров`я України Зиновій Митник.
За словами міністра, українців відучуватимуть самолікуватись, а медиків змусять пригадати латинь. Згодом у рецептах писатимуть не комерційну назву ліків, а речовину, що діє.
"У зв`язку з тим, що ми давно не виписували рецепти - ми втратили навички писати латиною і це навантаження на лікаря", - розповіла Ірина Пилипенко, завідувач дитячої поліклініки.
Як повідомили в міністерстві, рецепти виписуватимуть у двох примірниках. Один залишатиметься в аптеці і зберігатиметься там упродовж трьох місяців.
Експерти підкреслюють, що рецепт має бути юридичним документом, згодом і фінансовим. Так, з ним легше доводити помилки медиків.
Тому похід за знеболювальним чи антибіотиком з наступного місяця відбуватиметься лише через кабінет лікаря. Збільшення черг у лікарнях та поліклініках для міністра не аргумент.
Контроль за ліками посилюють, проте не уточнюють, якою буде відповідальність аптекарів за продаж ліків без рецепта.