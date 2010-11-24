З 1 грудня без рецепту буде не купити навіть знеболювального?

З першого грудня українців примусять купувати ліки тільки за рецептами.

Таких препаратів буде 70%. До того ж, у приписах медиків зобов`яжуть указувати діючу речовину латиною, а не назву препарату, повідомляє Українська правда - Життя з посиланням на ТСН.

"З першого грудня буде рецептурний відпуск ліків", - наголосив міністр охорони здоров`я України Зиновій Митник.

За словами міністра, українців відучуватимуть самолікуватись, а медиків змусять пригадати латинь. Згодом у рецептах писатимуть не комерційну назву ліків, а речовину, що діє.

"У зв`язку з тим, що ми давно не виписували рецепти - ми втратили навички писати латиною і це навантаження на лікаря", - розповіла Ірина Пилипенко, завідувач дитячої поліклініки.

Як повідомили в міністерстві, рецепти виписуватимуть у двох примірниках. Один залишатиметься в аптеці і зберігатиметься там упродовж трьох місяців.

Експерти підкреслюють, що рецепт має бути юридичним документом, згодом і фінансовим. Так, з ним легше доводити помилки медиків.

Тому похід за знеболювальним чи антибіотиком з наступного місяця відбуватиметься лише через кабінет лікаря. Збільшення черг у лікарнях та поліклініках для міністра не аргумент.

Контроль за ліками посилюють, проте не уточнюють, якою буде відповідальність аптекарів за продаж ліків без рецепта.