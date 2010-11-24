Грищенко дякує країнам і народам, які відроджують пам’ять про Голодомор

Міністр закордонних справ України Костянтин ГРИЩЕНКО дякує країнам і народам, які допомагають відродити пам’ять про Голодомор в Україні.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МЗС України, про це йдеться у зверненні К.ГРИЩЕНКА до закордонного українства з нагоди 77-х роковин Голодомору в Україні 1932-1933 років.

“Щиро ціную зусилля закордонного українства з поширення правди про причини і наслідки Голодомору. Слова вдячності адресую всім країнам і народам, які поділяють нашу жалобу, допомагають відродити та зберегти пам’ять про пережите лихоліття”, - йдеться у зверненні.

Міністр відзначає, що світова підтримка та співпереживання додають українському народу духовної сили і впевненості у побудові незалежної демократичної держави, найвищою цінністю якої є права та свободи громадянина.

“Наш святий обов’язок сьогодні і в подальшому - робити все, щоб пам’ять про загиблих від штучного голоду українців та представників інших націй залишилась живою для нинішній і прийдешніх поколінь, слугуючи пересторогою на майбутнє”, - йдеться у зверненні.