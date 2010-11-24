Мер Полтави Мамай в черговий раз пішов за дипломом

Мер Полтави Олександр МАМАЙ вступає до Полтавської державної аграрної академії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив журналістів після складання першого вступного іспиту з української мови.

«Я вступаю на заочне відділення агрономічного факультету за фахом «Агрономія», - сказав мер.

О.МАМАЙ також відзначив, що вступає до вузу на загальних підставах і жодних домовленостей про привілеї з ректором аграрної академії у нього немає.

«Диктант був складним. Думаю, його оцінять на четвірку. Вступаю на агрономічний факультет свідомо, адже маю великий практичний досвід у сільському господарстві. Я 15 років опікуюся вирощуванням сільськогосподарської продукції, а також розвитком тваринництва», - сказав мер.

В академії повідомили, що О.МАМАЙ за рік навчання на агрономічному факультеті заплатить 2300 грн.

Нагадаємо, у 1986 році О.МАМАЙ вступив до Полтавського інженерно-будівельного інституту (нині - Полтавський національно-технічний університет імені Юрія Кондратюка) на денну форму навчання за фахом «Теплогазопостачання і вентиляція». У січні 1987 року був відрахований з університету за академічну заборгованість.