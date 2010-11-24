Кожній десятій українській сім'ї не вистачає грошей на їжу (опитування)

Майже кожен другий українець констатує погіршення його матеріального становища протягом останнього півроку.

Про це свідчать результати соцопитування “Українського демократичного кола”, передані УНІАН.

Значна частка населення (45,8%) констатує погіршення їхнього матеріального становища за останні півроку. При цьому практично така ж кількість громадян (46,5%) зазначили, що їхнє матеріальне становище не змінилось. При цьому лише 6,8% вважають, що їхнє матеріальне становище покращилось. Не змогли визначитись 0,9%.

На погіршення матеріального становища за останні півроку вказують більші частки населення в Західному та Центральному регіонах (відповідно, 51% і 54,2%), аніж у Південному й Східному регіонах (відповідно, 36,9% та 40,1%). І навпаки, на покращення матеріального становища вказують більші частки населення в Південному та Східному регіонах (відповідно, 9,5% і 8,8%), ніж у Західному й Центральному регіонах (відповідно, 4,2% та 4,7%).

Результати опитування свідчать, що кожній десятій українській родини (10,5%) не вистачає грошей навіть на їжу, а відносній більшості (41,2%), хоча й вистачає грошей на їжу, але купувати одяг чи взуття вже складно. При цьому абсолютну більшість населення України (96,7%) тією чи іншою мірою хвилює зростання цін. Не хвилює зростання цін 3% громадян, а 0,3% опитаних не змогли визначитись.

Відносна більшість громадян (46%) вважає, що головним винуватцем нинішнього стрімкого зростання цін є як нинішня, так і попередня влада однаковою мірою. Разом із тим частка громадян, які вважають головним винуватцем зростання цін нинішню владу, є більшою, аніж тих, хто звинувачує в цьому попередню владу – відповідно, 21,9% та 16,2%. При цьому 11,8% дотримується думки, що зростання цін – це об’єктивний наслідок світової кризи, а 4,1% не змогли визначитись.

“Українське демократичне коло” на замовлення Інституту політики 2 - 8 листопада 2010 року провело всеукраїнське опитування. Вибіркова сукупність репрезентує доросле населення України й охоплює всі регіони країни. За місцем проживання опитано 1200 респондентів віком від 18 років і старше. Статистична похибка вибірки без урахування дизайн-ефекту з вірогідністю 0,95 не перевищує ±2,9%.