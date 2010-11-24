В АП кажуть, що Янукович ставиться до демократії «ретельно і прискіпливо»

Керівник Головного управління з питань комунікації Адміністрації Президента Олег КОШЕЛЄВ запевняє, що утисків свободи слова з боку Президента Віктора ЯНУКОВИЧА ніколи не буде.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час круглого столу з журналістами у Хмельницькому.

“Як ви знаєте, Віктор Федорович дуже ретельно і прискіпливо ставиться до демократії та свободи слова в нашій державі. Багато хто вважає, що це початкова форма. Віктора Федоровича нашого визнає Європа. До речі, на нещодавньому саміті в Брюсселі його підтримали у прагненнях до свободи слова й вільної преси. Я вас запевняю: утисків свободи слова, журналістів з боку Президента ЯНУКОВИЧА ніколи не буде”, - стверджує він.

За словами О.КОШЕЛЄВА, він, зокрема, вчора отримав доручення від Президента з’ясувати, яка ситуація зі свободою преси на Хмельниччині.

Як повідомляв УНІАН, вчора журналісти у Хмельницькому заявили про тиск голови обласної державної адміністрації Василя ЯДУХИ на регіональні засоби масової інформації.