В АП кажуть, що Янукович ставиться до демократії «ретельно і прискіпливо»
"Віктора Федоровича нашого визнає Європа"
Керівник Головного управління з питань комунікації Адміністрації Президента Олег КОШЕЛЄВ запевняє, що утисків свободи слова з боку Президента Віктора ЯНУКОВИЧА ніколи не буде.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час круглого столу з журналістами у Хмельницькому.
“Як ви знаєте, Віктор Федорович дуже ретельно і прискіпливо ставиться до демократії та свободи слова в нашій державі. Багато хто вважає, що це початкова форма. Віктора Федоровича нашого визнає Європа. До речі, на нещодавньому саміті в Брюсселі його підтримали у прагненнях до свободи слова й вільної преси. Я вас запевняю: утисків свободи слова, журналістів з боку Президента ЯНУКОВИЧА ніколи не буде”, - стверджує він.
За словами О.КОШЕЛЄВА, він, зокрема, вчора отримав доручення від Президента з’ясувати, яка ситуація зі свободою преси на Хмельниччині.
Як повідомляв УНІАН, вчора журналісти у Хмельницькому заявили про тиск голови обласної державної адміністрації Василя ЯДУХИ на регіональні засоби масової інформації.