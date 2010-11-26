У КВУ вважають, що дата виборів залежатиме від «пережитої зими»

Голова правління Комітету виборців України Олександр ЧЕРНЕНКО вважає найімовірнішою датою проведення вибори до Верховної Ради жовтень 2012 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на прес-конференції у Києві.

О.ЧЕРНЕНКО припустив, що влада нині не відкидає можливості проведення парламентських виборів у 2011 році, однак це залежатиме виключно від результатів «пережитої зими». Зокрема, за словами голови КВУ, партії влади важко буде проводити вибори після цієї зими, оскільки набуде чинності Податковий кодекс, підвищені тарифи на комунальні послуги та, як наслідок, підвищаться ціни на всі товари.

«Тому більш реальною є дата 2012 року. Можливий варіант і 2011 року, однак він на рівні 20%», - сказав О.ЧЕРНЕНКО.

За його словами, вибори до парламенту у 2011 році можуть відбутися за умови, якщо Партія регіонів бачитиме, що тільки вона реально готова до цих виборів. Він зазначив, що такому випадку Партія регіонів не знайде 300 голосів депутатів для внесення змін до Конституції, внаслідок чого і будуть оголошені вибори у 2011 році. «Але тоді таких виборів не зрозуміє Європа», - вважає він.

Також О.ЧЕРНЕНКО назвав популістськими заявами вимоги опозиції провести парламентські вибори у 2011 році. За його словами, якби опозиційні партії дійсно хотіли б провести вибори, то 150 народних депутатів здали б свої мандати і, таким чином, вибори до ВР були б призначені автоматично. «Але таких 150 камікадзе в нинішній Верховній Раді немає», - сказав голова правління Комітету виборців.