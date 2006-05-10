Україну обрано до Ради ООН з прав людини

Україну обрано до Ради Організації Об’єднаних Націй з прав людини.

Як повідомляє Бі-Бі-Сі, таємним голосуванням Генеральна Асамблея ООН обирала 47 націй із 63-х. Кожен з кандидатів мав отримати щонайменше 96 голосів.

До групи країн під назвою Східна Європа, окрім України, також увійшли Чехія, Польща, Румунія, Росія та Азербайджан.

Міжнародна організація Human Rights Watch наголосила, що обрані Куба, Китай, Саудівська Аравія, Пакистан та Росія не повинні бути в новій Раді, оскільки ці країни самі порушують права людини.

Новий орган ООН замінив комісію з прав людини, яка працювала з 1946 року і до складу якої входили деякі держави, яких критикували за порушення прав людини, зокрема, Судан, Непал та Сирія. Рада з прав людини ООН збереться на першу сесію 19 червня.