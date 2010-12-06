На Європейській площі мітингує опозиція
10:21, 06 грудня 2010Політика
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1000 учасників, 100 міліціонерів
У Києві на Європейській площі проходить мітинг опозиції з вимогою відставки уряду та проведення референдуму щодо дострокових виборів до Верховної Ради.
Як передає кореспондент УНІАН, у мітингу беруть участь близько тисячі осіб під прапорами ВО «Свобода», партії «Батьківщина», Європейської партії.
На мітингу присутні близько 100 працівників правоохоронних органів.
Рух автомобілів Європейською площею відбувається у звичному режимі.
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