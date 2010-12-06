На Європейській площі мітингує опозиція

У Києві на Європейській площі проходить мітинг опозиції з вимогою відставки уряду та проведення референдуму щодо дострокових виборів до Верховної Ради.

Як передає кореспондент УНІАН, у мітингу беруть участь близько тисячі осіб під прапорами ВО «Свобода», партії «Батьківщина», Європейської партії.

На мітингу присутні близько 100 працівників правоохоронних органів.

Рух автомобілів Європейською площею відбувається у звичному режимі.