Депутати 5-го скликання продовжують ділити портфелі між собою

Члени Комітету Верховної Ради України з питань свободи слова і інформації Олена БОНДАРЕНКО, Олександр ГОЛУБ, Олексій ФЕДУН, Володимир ЛАНДИК, Сергій ПОТІМКОВ, Леонід МОРДОВЕЦЬ та Дмитро ВОЛОШЕНКОВ заявляють про те, що сьогодні на засіданні Комітету було ухвалено рішення тимчасово призначити виконуючою обов`язки голови Комітету першого заступника О.БОНДАРЕНКО.

Про це йдеться в Заяві членів Комітету ВР з питань свободи слова та інформації, переданій УНІАН.

«Причиною для такої дії стало неналежне виконання своїх обов`язків главою Комітету Андрієм ШЕВЧЕНКОМ, перевищення службових повноважень і авторитарний стиль керівництва Комітетом і секретаріатом Комітету з його боку», - заявляють депутати.

Вони відзначають, що «з вини пана ШЕВЧЕНКА Комітет з питань свободи слова та інформації не працював більше місяця. Більш того, на вимогу семи членів Комітету провести засідання 26 квітня 2007 року, пан ШЕВЧЕНКО запропонував стрічну ініціативу - зібрати Комітет 27 травня!!! Відповідно до статті 43 Закони України про Комітети ВР, дана ситуація може стати причиною не тільки усунення з посади голови Комітету, а й ліквідації самого комітету», йдеться в заяві.