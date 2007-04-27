КС продовжує розглядати указ Ющенка, який втратив чинність

Конституційний Суд України продовжує розгляд справи за поданням 53 народних депутатів щодо конституційності Указу Президента України від 2 квітня 2007 р. про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України п’ятого скликання.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Конституційного Суду, о 10.00 розпочалось судове засідання КС у закритому режимі.

Детальнішу інформацію у прес-службі пообіцяли надати пізніше.

Як повідомляв УНІАН, учора народний депутат від “Нашої України” Руслан КНЯЗЕВИЧ заявив в ефірі “1+1”, що судді Конституційного Суду України припинили провадження за конституційним поданням 53 народних депутатів щодо конституційності Указу Президента України про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України п’ятого скликання від 2 квітня 2007 р.

За його інформацією, відбулося закрите засідання КС, на якому 17 з 17 присутніх на засіданні суддів проголосували за припинення провадження у цій справі, і завтра о 10.00, наскільки відомо Р.КНЯЗЕВИЧУ, це рішення буде оприлюднене.

26 квітня Президент Віктор ЮЩЕНКО підписав указ, яким переніс позачергові вибори до Верховної Ради України з 27 травня на 24 червня 2007 року.

Представник Президента у Конституційному Суді України Володимир ШАПОВАЛ вважає, що у КС не має підстав для продовження розгляду першого указу Президента про розпуск парламенту (від 2 квітня), оскільки, відповідно до першого пункту указу Президента від 26 квітня, скасовується указ Президента від 2 квітня.