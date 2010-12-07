Експерт: ЄС може втратити терпець, якщо Україна й далі заграватиме з Росією

Українська влада буде змушена вже наступного року зробити вибір між інтеграцією держави у Європейський Союз та участю в російському проекті Єдиного економічного простору (ЄЕП).

Таку думку кореспонденту УНІАН висловив директор Фундації польсько-української співпраці PAUCI Ян ПЄКЛО.

«Політика доїння двох корів – європейської та російської - яку колись ввів Леонід КУЧМА закінчилася хоча б через економічну кризу», - сказав експерт, коментуючи співпрацю України з Польщею та Росією.

Він відзначив, що польська влада незмінно після розвалу Радянського союзу підтримує вступ України до Євросоюзу та НАТО, в той час як Росія прагне залучити українців до своїх геополітичних проектів.

Я.ПЄКЛО наголосив, що приєднання України до створюваного росіянами Митного союзу, який має стати основою для ЄЕП, унеможливить підписання договору про вільну торгівлю з ЄС, котрий, в свою чергу, є головною частиною договору про Асоціацію.

«Не можна розтягуватися у шпагаті між Європейським Союзом та Росією, бо це не вирішує жодних проблеми, а ставить Україну в складну ситуацію”, - сказав аналітик.

Експерт висловив сподівання, що українська влада вибере західний напрямок інтеграції, який дозволить реформувати національну економіку та запровадити європейські стандарти життя.

Я.ПЄКЛО сказав, що відсутність фундаментальних реформ, подальше загравання з Росією може привести до того, що ЄС “втратить терпець, й Україна перетвориться на одну із російських колоній”.

«Цього (вибору між ЄС та РФ) вже не можна уникнути», - відзначив експерт.

Як повідомляв УНІАН, сформована після президентських виборів на початку цього року нова українська влада називає вступ України до Європейського Союзу одним із найголовніших завдань зовнішньої політики.

Першим кроком для реальної інтеграції має стати підписання договору про зону вільної торгівлі з ЄС, який планувалося підписати в поточному році, але через складні переговори сторони перенесли на 2011 рік.

Наприкінці листопада Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ вперше визнав можливість вступу України до Митного союзу з Росією, Казахстаном та Білоруссю.