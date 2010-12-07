Горбаль пропонує голові облради підписати меморандум про взаємодію

Голова Львівської обласної державної адміністрації Василь ГОРБАЛЬ пропонує керівництву обласної ради підписати меморандум про співпрацю.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської ОДА, В.ГОРБАЛЬ надіслав керівництву облради «Меморандум щодо взаємодії Львівської обласної державної адміністрації та Львівської обласної ради», покликаний активізувати співпрацю на новій основі.

«Нам необхідно налагодити конструктивну співпрацю заради розвитку області, - вважає В.ГОРБАЛЬ. – Традиційна модель співпраці потребує більшої активності і координації зусиль. Це потрібно не особисто голові ЛОДА чи голові облради, цього потребує громада Львівської області».

Як інформує прес-служба, Меморандумом передбачено «узгоджувати на спільних нарадах проекти ключових рішень – зокрема, розпорядження голови ЛОДА, рішення сесії облради, протокольні доручення, рішення колегії ЛОДА», а також регулярний обмін планами роботи, спільне планування загальнообласних заходів.

Як повідомляв УНІАН, на виборах 31 жовтня до Львівської облради більшість отримало Всеукраїнське об’єднання «Свобода». Головою Львівської обласної ради було обрано представника ВО «Свобода» Олега ПАНЬКЕВИЧА.

Депутати Львівської облради попереднього скликання 8 вересня поточного року висловили недовіру В.ГОРБАЛЮ.