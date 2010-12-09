З Кабміну «попросять» 8 міністрів

Склад Кабінету міністрів буде скорочено з 26 до 16 осіб.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістів повідомив глава Головного управління державної служби Тимофій МОТРЕНКО після закінчення засідання Комітету з економічних реформ.

«З 24-х (без урахування прем`єр-міністра і першого віце-прем`єра) до 16-ти буде скорочено склад Кабінету міністрів», - сказав Т.МОТРЕНКО.

Він відзначив, що таким є рішення, прийняте на комітеті, проведеному Президентом України, і найближчим часом очікується відповідний указ глави держави.

Він також повідомив, що загальна кількість органів влади буде скорочена майже удвічі - з 112 до 64.

Водночас віце-прем`єр-міністр Сергій ТІГІПКО повідомив, що кожному з віце-прем`єрів буде підпорядковане профільне міністерство, в якому не буде окремих міністрів.

За словами С.ТІГІПКА, «кількість міністерств передбачається 16, таким чином, кількість членів Кабінету міністрів буде 17 осіб» (з урахуванням прем`єр-міністра).

При цьому він не уточнив, які саме міністерства скорочуватимуться, відзначивши, що відповідний указ Президента очікується найближчими днями. «Я сподіваюся, що він (указ – УНІАН) сьогодні-завтра буде підписаний Президентом», - сказав С.ТІГІПКО.

Також він повідомив, що планується на 50% скоротити апарат Кабінету міністрів і на 30% поступово буде скорочено кількість працюючих у виконавчих органах влади, а число виконавчих органів влади буде скорочене майже удвічі.