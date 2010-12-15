Гавриш вважає, що Янукович допоміг ЄС перезавантажити відносини з Росією

Перший заступник секретаря Ради національної безпеки та оборони України Степан ГАВРИШ переконаний, що дії української влади сприяють безпеці у регіоні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив українським журналістам у Брюсселі.

“Дії нової української влади в умовах зміни зовнішньополітичної формули, так би мовити, перехід до політики позаблоковості, дозволили зробити суттєвий внесок у систему як глобальної, так і, перш за все, регіональної безпеки, у якій найбільше зацікавлений був Європейський Союз, і, таким чином, почати процес нового перезавантаження відносин з Російською Федерацією”, - сказав С.ГАВРИШ.

“Це забезпечило, як мінімум, на середньострокову перспективу, стабільний прогноз на безпековий характер розвитку регіону і, перш за все, у частині контролю за “замороженими” конфліктами”, - додав перший заступник секретаря РНБО.

Він зазначив, що пояснив цю позицію української влади представникам країн-членів НАТО у ході підсумкового в цьому році засідання спільної робочої групи по військовій реформі, яке відбулося 14 грудня.