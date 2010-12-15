У Генпрокуратурі заговорили про арешт ще одного екс-міністра

У Генеральній прокуратурі мають намір ставити питання про арешт екс-міністра охорони навколишнього середовища Георгія ФІЛІПЧУКА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомив генпрокурор України Віктор ПШОНКА, відповідаючи на питання журналістів.

“Дійсно, така справа є. Він дійсно затриманий, не арештований, а затриманий. Буде розслідуватися кримінальна справа, буде поставлено питання про його арешт”, - сказав В.ПШОНКА.

Як повідомляв УНІАН, 14 грудня у Києві за підозрою у зловживанні службовим становищем було затримано екс-главу Мінприроди Г.ФІЛІПЧУКА.

"Генеральна прокуратура Україна 13 грудня 2010 порушила кримінальну справу стосовно колишнього міністра охорони навколишнього природного середовища України Георгія ФІЛІПЧУКА за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.364 Кримінального кодексу України (зловживання службовим становищем, яке спричинило тяжкі наслідки). За підозрою у вчиненні вказаного злочину він затриманий сьогодні у порядку, передбаченому ст.115 Кримінально-процесуального кодексу України", - сказав керівник прес-служби відомства Юрій БОЙЧЕНКО.

За його словами, зараз триває досудове слідство