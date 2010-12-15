Тимошенко вийшла з Генпрокуратури з повісткою на новий допит

У Генеральній прокуратурі вручили екс-прем’єр-міністру, лідеру партії «Батьківщина» Юлії ТИМОШЕНКО нову повістку про виклик на допит 20 грудня о 14.00.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила Ю.ТИМОШЕНКО сьогодні журналістам після допиту у Головному управлінні Генпрокуратури з розслідування особливо важливих справ.

«Я обов’язково буду з адвокатом. Я думаю, що вони хочуть зробити всі процесуальні дії, але якщо вже порушують справу про виплату пенсій, то, думаю, ця влада хоче далеко піти», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.