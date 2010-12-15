Тимошенко вийшла з Генпрокуратури з повісткою на новий допит

15:38, 15 грудня 2010
Політика
4390 0

Каже, цього разу прийде з адвокатом

У Генеральній прокуратурі вручили екс-прем’єр-міністру, лідеру партії «Батьківщина» Юлії ТИМОШЕНКО нову повістку про виклик на допит 20 грудня о 14.00.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила Ю.ТИМОШЕНКО сьогодні журналістам після допиту у Головному управлінні Генпрокуратури з розслідування особливо важливих справ.

«Я обов’язково буду з адвокатом. Я думаю, що вони хочуть зробити всі процесуальні дії, але якщо вже порушують справу про виплату пенсій, то, думаю, ця влада хоче далеко піти», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter