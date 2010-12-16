Грач: ми з Януковичем дуже помилилися!

Депутат Верховної Ради України, комуніст Леонід ГРАЧ вважає, що об`єднаний пленум центрального комітету і центральної контрольної комісії Компартії звільнив його з посади першого секретаря кримського рескому КПУ «за замовленням «донецьких», діяльність яких він критикує.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Л.ГРАЧ заявив у середу ввечері в ефірі кримської телерадіокомпанії «Чорноморська».

«Що стосується моєї ситуації, я чудово розумію, що за цим стоять «донецькі», починаючи від Криму, закінчуючи Віктором Федоровичем ЯНУКОВИЧЕМ. Я знаю, яка донецька група - замовники розправи наді мною. Я чудово знаю, який внесок ДЖАРТИ (прем`єр Криму, лідер кримських «регіоналів») зробив до цих речей, які (були) домовленості», - сказав Л.ГРАЧ.

Він вкотре заявив про спробу «кланової системи» встановити в державі авторитаризм і диктатуру. «Я зобов`язаний піднімати свій голос і говорити про те, що ми (Компартія) в присутності цієї більшості (у парламенті України) обслуговуємо донецький клановий інтерес і капітал», - сказав Л.ГРАЧ.

Він заявив також, що В.ЯНУКОВИЧ не виконує своїх передвиборних обіцянок. «Останні півроку розставили крапки над «i». Ми з Віктором Федоровичем ЯНУКОВИЧЕМ дуже помилилися! (Я маю на увазі) країну, суспільство, кримчан, які голосували в січні», - сказав Л.ГРАЧ.

За його словами, опонентам не вдасться примусити його мовчати. «Ви рота мені ніколи не закриєте! У мене рот може закритися, коли я помру», - підкреслив він і додав, що для нього важливо, щоб Компартія «йшла тим курсом, який визначено марксистсько-ленінською теорією».

Він також допускає спробу виключити його з лав Компартії. «Формально спроба може бути така, але все питання в тому, що (14 грудня) кримський республіканський комітет партії чітко і ясно відповів, що їм, комуністам Криму, відповідно до статуту вирішувати, кому бути в партії, хто їх очолюватиме й так далі», - заявив Л.ГРАЧ.

Крім цього, він висловив сумнів у можливості розпуску керівництвом Компартії кримського рескому. «Для цього немає ніяких підстав. Є комуністи. Є статут. Є право формувати, обирати свої органи. І комуністи, і лише комуністи - в даному випадку Криму - вирішать, хто у них повинен стояти на чолі, хто - входити до республіканського комітету партії, яким курсом слідувати», - підкреслив Л.ГРАЧ.

Як повідомляв УНІАН, позачерговий пленум рескому КПУ 14 грудня обрав головою комітету Компартії в Криму Л.ГРАЧА, якого об`єднаний пленум ЦК і ЦКК КПУ 11 грудня звільнив із цієї посади з формулюванням «за серйозні порушення партійної дисципліни та дії, що ведуть до дискредитації партії».

Раніше Л.ГРАЧ критикував КПУ за співпрацю з Партією регіонів і виступав за вихід комуністів із коаліції з ПР у Верховній Раді.

Лідер КПУ Петро СИМОНЕНКО 15 грудня назвав рішення кримського пленуму про поновлення Л.ГРАЧА на посаді голови рескому нелегітимним і заявив, що керівництво КПУ найближчим часом розгляне питання про його членство в партії та у фракції в парламенті.

Л.ГРАЧ - перший секретар новоствореного кримського рескому КПУ з вересня 1993 року.