У Северінсен є версія, чому справу проти Тимошенко відкрили саме зараз

Колишній співдоповідач ПАРЄ по Україні Ханне СЕВЕРІНСЕН закликає Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА припинити кримінальне переслідування своїх опонентів.

Про це Х.СЕВЕРІНСЕН заявила в коментарі УНІАН у зв`язку з порушенням кримінальної справи проти екс-прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО.

"З великим сумом я дізналася, що українська влада порушила кримінальну справу проти опозиційного лідера, колишнього прем`єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО, і що їй у зв`язку з цим було заборонено виїжджати з Києва напередодні самміту Європейської Народної Партії, який проходить у Брюсселі", - сказала Х.СЕВЕРІНСЕН.

На її думку, такі методи, що використала українська влада з метою запобігти участі опозиційного політика у важливих міжнародних подіях, є антидемократичними, антиєвропейськими.

"Я засуджую таку практику і наголошую, що, оскільки Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ неодноразово oбіцяв дотримуватися європейських стандартів, я закликаю його повернутися до правового демократичного поля і припинити переслідування політичних опонентів", - підкреслила Х.СЕВЕРІНСЕН.

Як повідомляв УНІАН, прес-служба Генпрокуратури України сьогодні заявила, що слідчі відомства порушили кримінальну справу стосовно Ю.ТИМОШЕНКО.

У Генпрокуратурі повідомили, що їй пред’явлені обвинувачення на підставі ч.3 ст.365 Кримінального кодексу України (перевищення влади або службових повноважень, що спричинили тяжкі наслідки).

«ТИМОШЕНКО знаходиться на підписці про невиїзд. Обвинувачення їй не пред’явлено і вона знаходиться у статусі підозрюваної», - зазначили у Генпрокуратурі.

Вказана стаття Кримінального кодексу передбачає покарання на строк від 7 до 10 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.