Під час бійки в парламенті летіли крісла

Усі двері в сесійну залу Верховної Ради розблоковані.

Як передає кореспондент УНІАН, перед цим народні депутати із фракції «БЮТ-Батьківщина» заблокували двері в сесійну залу: деякі ланцюгами, інші - якимись пов’язками.

Буквально через декілька хвилин після цього депутати від Партії регіонів з боку президії увірвалися до зали й почали битися з “бютівцями”. Під час бійки в сесійну залу летіли крісла.

Зараз народні депутати із обох фракцій залишаються в залі: “регіонали” – в президії, депутати від «БЮТ-Батьківщини» – в залі.