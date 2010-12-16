Двоє з п'яти госпіталізованих депутатів БЮТ у тяжкому стані

Внаслідок сутички у Верховній Раді постраждали п’ятеро народних депутатів з фракції "БЮТ-Батьківщина".

Про це в ефірі “5-го каналу” телефоном повідомив народний депутат від "БЮТ-Батьківщини" Володимир БОНДАРЕНКО.

За його словами, під час бійки, крім нього, постраждали депутати Михайло ВОЛИНЕЦЬ, Василь КРАВЧУК, Юрій ГНАТКЕВИЧ та Євген СУСЛОВ.

В.БОНДАРЕНКО наголосив, що наразі всі вони перебувають у лікарні, двоє – у дуже важкому стані. При цьому він не уточнив, хто саме з депутатів серйозно травмований.

Народний депутат також підкреслив, що до цього дня у ВР не було такої жорстокої бійки.

"Сьогодні ми побачили, що “регіонали” здатні навіть на вбивства", - сказав В.БОНДАРЕНКО.

Народний депутат також наголосив, що у сутичці біля президії брали участь щонайменше 100 депутатів від Партії регіонів. При цьому він не виключив, що це відбувалося і не без допомоги співробітників Державної служби охорони.

"Це була спланована акція, бо все відбулося блискавично", - додав В.БОНДАРЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, близько 19.20 у сесійній залі парламенту сталася бійка між “регіоналами” і “бютівцями”, які зранку блокували президію, трибуну і урядову ложу парламенту.

Депутати від ПР увірвалися в президію, побилися з депутатами від “БЮТ-Батьківщина” і відтіснили їх у сесійну залу.

Декількох депутатів від опозиції забрала “швидка допомога”.

Інші опозиціонери залишили парламент, а «регіонали» вирішили чергувати в залі всю ніч.