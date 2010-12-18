Син Генпрокурора пояснює, що не міг брати участі в парламентській сутичці

Народний депутат від Партії регіонів Артем Пшонка закликає журналістів керуватися в своїй професійній діяльності принципами журналістської етики і перевіряти інформацію перед її розміщенням в ЗМІ. Про це він заявив, коментуючи появу публікацій про те, що він нібито причетний до інциденту, який мав місце у четвер увечері в парламенті. «На жаль, ряд ЗМІ розмістили інформацію про те, що нібито я брав участь в сутичці в парламенті у четвер увечері. Це є абсолютною вигадкою», - сказав парламентарій. «Мене обурює відверта брехня, до якої вдаються опоненти. Я не міг брати участі в бійці, що відбувалася в пленарному залі, тому що в цей час знаходився в іншому місці. У Верховній Раді ведеться постійне відеоспостереження і є можливість провести аналіз відеозаписів і переконатися в тому, що я не брав участь у даній ситуації. У зв`язку з цим у мене викликає подив факт: навіщо опонентам займатися перекручуванням фактів?» - цитує Пшонку прес-служба ПР.