В бійці у Верховній Раді брали участь два міністри?

Народний депутат із фракції "БЮТ-Батьківщина" Ольга БОДНАР заявляє про участь двох міністрів у бійці у Верховній Раді 16 грудня.

Про це вона сказала в інтерв`ю радіо «Свобода".

"Серед тих народних депутатів, які займалися бійкою, практично вбивали й калічили наших народних депутатів, були двоє представників виконавчої служби, тобто діючі міністри", - сказала вона.

При цьому О.БОДНАР не уточнила, хто саме з міністрів, за її даними, брав участь у бійці.

Вона також зазначила, що на лікарів, які діагностували стан побитих депутатів, чинився тиск.

"Я вчора, коли приїхала до своїх колег, то там за мною бігали й кричали: "ви хто й чого ви туди йдете?... це те ж саме, що по Олесю ДОНІЮ (депутату від НУ-НC), коли його побили", - додала О.БОДНАР.

У зв`язку з цим депутат висловила сумнів у тому, що прокуратура розслідуватиме інцидент неупереджено.

Як повідомляв УНІАН, 16 грудня Верховна Рада не проводила засідань через блокування трибуни депутатами від «БЮТ-Батьківщина».

Близько 19.30 депутати від Партії регіонів прорвалися до президії парламенту, розблокувавши його та трибуну.

В результаті бійки 6 депутатів від «БЮТ-Батьківщина» - Володимир БОНДАРЕНКО, Михайло ВОЛИНЕЦЬ, Юрій ГНАТКЕВИЧ, Євген СУСЛОВ, Василь КРАВЧУК і Микола ПЕТРУК - були доставлені до лікарні.

Генеральний прокурор Віктор ПШОНКА пообіцяв об`єктивне розслідування бійки у Верховній Раді 16 грудня.