Журналісти, які постраждали під час придушення протестів у Мінську (список)

Під час розгону протестної демонстрації в Мінську ввечері 19 грудня постраждали багато журналістів.

Травми різного ступеня тяжкості одержали Руслан Горбачов (gazetaby.com), Віктор Толочко (БЕЛТА), Алесь Пилецький («Наша ніва»), Джон Хілл (The New York Times), повідомляє Газета.ру.

Затримана дружина кандидата в президенти Білорусі Андрія Саннікова Ірина Халіп, кореспондент російської «Нової газети».

Постраждала Наталія Радіна, редактор опозиційного сайту «Хартія 97». «Спецназівці били по голові. Якби мене не витягли з-під їх чобіт - точно вбили б. Схоже, струс мозку, але треба працювати», - вона.

Постраждали оператори телеканалу RT Антон Харченко і Віктор Філяєв, а також фотограф Андрій Ленкевич.

Затримані кореспондент порталу tut.by Костянтин Лашкевіч і фотокореспондент «Белгазеты» Вадим Замировський.