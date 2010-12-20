НУ-НС теж поставив ультиматум

Фракція “Наша Україна – Народна самооборона” вимагає завтра у Верховній Раді заслухати інформацію генерального прокурора Віктора ПШОНКИ з приводу подій 16 грудня у ВР.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час засідання Погоджувальної ради заявив лідер фракції НУ-НС Микола МАРТИНЕНКО.

Він наголосив, що з перших годин цього інциденту у ВР працювали слідчі групи, є відповідні фото- та відео зйомки, вже пройшло три дні і перша інформація може бути надана депутатам.

«Виходячи з цього, фракція буде ухвалювати рішення, брати участь у засіданні чи ні», - сказав М.МАРТИНЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 16 грудня депутати з фракції «БЮТ-Батьківщина» блокували роботу парламенту. Ввечері депутати від Партії регіонів увірвалися до сесійної зали з дверей президії, через які заходять керівники Верховної Ради, побили депутатів від “БЮТ-Батьківщина” і відтіснили їх у сесійну залу.

П’ятьох “бютівців” Володимира БОНДАРЕНКА, Євгена СУСЛОВА, Василя КРАВЧУКА, Михайла ВОЛИНЦЯ та Юрія ГНАТКЕВИЧА з травмами забрала “швидка допомога”.

17 грудня прокуратура Печерського району Києва розпочала перевірку і збір матеріалів з приводу сутичок у Верховній Раді між народними депутатами.

18 грудня В.БОНДАРЕНКО, Є.СУСЛОВ, В.КРАВЧУК, М.ВОЛИНЕЦЬ та Ю.ГНАТКЕВИЧ звернулися до Генеральної прокуратури України із заявами щодо притягнення до відповідальності осіб, які завдали їм фізичних ушкоджень під час блокування сесійної зали Верховної Ради 16 грудня.

Сьогодні, 20 грудня, представники «БЮТ-Батьківщини» залишили Погоджувальну раду на знак протесту проти побиття «бютівців» 16 грудня.