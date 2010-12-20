Литвин присягається, що світло у ВР не вимикав

13:46, 20 грудня 2010
Політика
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Спікер поділився "секретом"

Голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН запевняє, що того ж дня, коли буде зібрано 150 підписів депутатів за його відставку, це питання буде поставлено на розгляд ВР.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на прес-конференції, коментуючи заяви народних депутатів, які ініціюють його відставку.

При цьому В.ЛИТВИН додав: «Якщо є у когось бажання остаточно зруйнувати парламент, то, я думаю, що треба в цьому напрямі рухатись».

В.ЛИТВИН зазначив, що не хоче виправдовуватися, оскільки визнає, що найбільша відповідальність за те, що відбувається в парламенті, і за те, що відбулося 16 грудня, лежить саме на ньому. У той же час він зазначив, що не має ніякого відношення до вимкнення світла у сесійній залі, оскільки «о 18-й годині, коли завершується засідання, світло гаситься автоматично». При цьому він додав, що також о 18.00 охорона «перевіряє приміщення і закриває їх і без голови ВР».

Коментуючи звинувачення опозиції з приводу того, що він дав команду відчинити двері в президію, після чого туди змогли потрапити депутати від Партії регіонів і розпочати бійку, В.ЛИТВИН сказав: «Відносно дверей, я вам скажу секрет, якого сам не знав». Він зазначив, що «коли підперти стілець, то це не означає, що ви закрилися, бо двері не замкнені ж були, бо двері були всі відчинені, а ключі, як ви знаєте, депутатам не віддають».

Він наголосив, що ситуація, коли двері підперті стільцем, нічого не дає, оскільки вони відкриваються не в середину президію, а назовні, тобто в коридор. «Тому сказати, що хтось комусь ключі давав – це абсолютна дурниця», - наголосив спікер. За його словами, два входи, де заходить Президент, і президія були підперті кріслами, але не зачинені на ключ.

На уточнююче запитання журналістів щодо того, чи справді перший віце-прем’єр-міністр України Андрій КЛЮЄВ керував ситуацією в парламенті 16 грудня, В.ЛИТВИН відповів: «Це треба запитати у КЛЮЄВА». «Я повинен сказати, що А.КЛЮЄВ вів переговори з представниками опозиційних фракцій, і ці консультації такі були з перемінним успіхом, але я думаю, що переважили інші установки», - додав голова ВР. При цьому він зазначив, що про зміст самих переговорів журналістам необхідно спитати у самого А.КЛЮЄВА.

Відповідаючи на запитання, за чий рахунок компенсовуватимуться збитки, завдані приміщенню ВР 16 грудня, В.ЛИТВИН сказав: «Як завжди, за рахунок ВР». Він додав, що «о 10-й годині здійснили ремонт працівники відповідних підрозділів ВР».

Як повідомляв УНІАН, фракція «БЮТ-Батьківщина» вимагає відставки голови Верховної Ради, оскільки вважає, що напад «регіоналів» на депутатів від опозиції не міг відбутися без сприяння В.ЛИТВИНА та підпорядкованих йому служб Верховної Ради.

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