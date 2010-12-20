Яценюк пропонує забрати у держапарату 50 мільярдів

Народний депутат України, лідер політичної партії «Фронт Змін» Арсеній ЯЦЕНЮК пропонує майже на 50 млрд. грн. зменшити у проекті державного бюджету 2011 року видатки на утримання державного апарату та підготовку до Євро-2012.

Відповідний проект постанови зареєстровано у Верховній Раді України, повідомили УНІАН в прес-службі “Фронту Змін”.

Також А.ЯЦЕНЮК направив відповідні пропозиції щодо змін до проекту держбюджету на 2011 рік до парламентського Комітету з питань бюджету.

Зекономлені кошти він пропонує спрямувати на фінансування соціальних програм та обороноздатності країни, а також на проведення чергових виборів до Верховної Ради 27 березня 2011 року.

А.ЯЦЕНЮК підкреслив, що Президент України указом від 9 грудня 2010 року доручив скоротити кількість державних службовців щонайменше на третину та працівників секретаріату Кабінету міністрів щонайменше наполовину. Проте в проекті держбюджету-2011, прийнятому в першому читанні, передбачено видатки на утримання ліквідованих або реорганізованих органів влади та не знижено видатки у зв’язку зі зменшенням кількості працівників держапарату.

Він вимагає при підготовці до другого читання проекту закону «Про Державний бюджет України на 2011 рік» зменшити на 30% “економічно не обґрунтовані видатки на утримання Державного управління справами, Адміністрації Президента та апарати центральних органів виконавчої влади”, а також на 50% - “економічно необґрунтовані видатки на утримання Кабінету міністрів та підготовку до Євро-2012”.

Документом передбачається також вилучити з проекту держбюджету-2011 видатки на забезпечення перевезень вищих посадових осіб держави авіатранспортом, утримання ліквідованих або реорганізованих органів влади.

Лідер «Фронту Змін» вимагає передбачити в держбюджеті приватизацію об’єктів державної власності, які перебувають у розпорядженні Державного управління справами, окрім будівель, необхідних для виконання функцій глави держави: Адміністрації, резиденції Президента та резиденції для забезпечення розміщення глав іноземних делегацій і проведення заходів протокольного характеру.

А.ЯЦЕНЮК також пропонує заборонити вищим посадовим особам держави за рахунок державних коштів користуватися чартерними авіаперельотами, а також скоротити удвічі кількість легкових автомобілів, що обслуговують органи державної влади.

Він вимагає скасувати і депутатські пільги, не пов’язані з виконанням парламентаріями своїх обов’язків, зокрема, безкоштовне отримання санаторно-курортних путівок, надання матеріальної допомоги на оздоровлення у розмірі подвійної місячної заробітної плати депутата, отримання грошової допомоги в розмірі 12 місячних посадових окладів у разі виходу на пенсію.

А.ЯЦЕНЮК вимагає направити зекономлені кошти на належний соціальний захист незахищених верств населення, інвалідів, дітей, молоді, громадян пенсійного віку, ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС, а також фінансування освіти та медицини, обороноздатності країни.

Також лідер «Фронту Змін» зекономлені кошти вимагає спрямувати, згідно зі статтею 77 Конституції України, на видатки Центральній виборчій комісії з проведення чергових виборів до парламенту в березні 2011 року.