Експерт: корупція в Україні може відлякати іноземних інвесторів

Корупція в Україні може перешкодити припливу іноземних інвестицій.

Як повідомили УНІАН в Інституті Горшеніна, таку думку висловив директор Міжнародного Фонду Блейзера Олег УСТЕНКО в ході експертного опитування інституту про інвестиційний клімат в Україні.

Експерт зазначив, що вважає важливим забезпечення припливу в країну прямих іноземних інвестицій. «Тому що це не тільки гроші – це нові технології, робочі місця для української робочої сили, можливості просування товарів на іноземних ринках, тобто можливості збільшення експорту тощо. Всі країни світу воюють за прямі іноземні інвестиції шляхом підвищення якості свого інвестиційного клімату», - сказав О.УСТЕНКО.

За його словами, існує декілька важливих проблем, що стосуються інвестиційного клімату в Україні. «Макроекономічна стабільність – це критичний чинник для іноземних інвесторів. Він був просто колосально важливий на початку цього року, а зараз удвічі його важливість для іноземних інвесторів зменшилася, що говорить нам про те, що, схоже, економіка країни починає відновлення», - зазначив О.УСТЕНКО.

Разом з тим, за його словами, у іноземних інвесторів залишається чимала кількість побоювань, пов`язаних з «російськими ризиками» та іміджем країни.

«Більш того, якщо на початку 2010 року близько 50% інвесторів переживали за це, то зараз 80% сказали, що це критична точка або критичний параметр для роботи в Україні. Корупція є колосальною проблемою, більш того, зараз це стає важливішим параметром для них», - підкреслив експерт.

О.УСТЕНКО зазначив, що лібералізація і дерегулювання підприємницької діяльності також є важливими параметрами для інвесторів, як і слабка передбачуваність правового середовища. За його словами, зараз багато інвесторів висловлюють побоювання щодо введення експортного обмеження на зернові, оскільки це є утисканням їхніх інтересів.

«Стан фінансового сектора теж залишається постійною турботою з боку іноземних інвесторів, якість системи державного, корпоративного управління», - вважає О.УСТЕНКО. На його думку, для поліпшення ситуації необхідне серйозне реформування по всіх напрямах. «Це і розвиток фінансового сектора і, перш за все, фондового ринку. Створення установ, які допомагають його функціонуванню. Це проведення реформи державного управління, яка була оголошена, і підтримка макроекономічної стабільності», - сказав експерт.

