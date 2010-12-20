Костенко спростовує заяви про об’єднання опозиції в парламенті

Лідер Української народної партії Юрій КОСТЕНКО заперечив інформацію про створення об’єднаної опозиції УНП із «За Україну», НУ-НС та «Батьківщиною».

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Української народної партії.

«Йдеться лише про координацію дій у парламенті у зв’язку з поточними політичними подіями, зокрема з бійкою 16 грудня. Але у жодних іграх зі створенням чергового різношерстого опозиційного об’єднання УНП участь не братиме», - наголосив Ю.КОСТЕНКО.

«Українська народна партія виступає за створення єдиної опозиційної сили, що ґрунтується на правій ідеології», - зауважив він.

Як повідомляв УНІАН, народний депутат від “БЮТ-Батьківщини” Василь ДЕРЕВЛЯНИЙ заявив сьогодні, що до кінця тижня у парламенті буде створено об’єднану опозицію.

За його словами, на спільному засіданні парламентських фракцій “БЮТ-Батьківщина” та “Наша Україна – Народна самооборона” 17 грудня було прийнято рішення не ходити на засідання Верховної Ради, проводити акції протесту в регіонах спільними зусиллями, а також розпочати формування об’єднаної опозиції.

“На цьому тижні буде зачитана спільна заява з усіма підписами усіх народних депутатів, які увійдуть до цієї опозиції”, - заявив В.ДЕРЕВЛЯНИЙ.

За його словами, до складу опозиції увійдуть представники «Батьківщини», «Нашої України», а також партій, що входять у БЮТ чи були створені колишніми представниками «Нашої України», зокрема «За Україну!».

За даними В.ДЕРЕВЛЯНОГО, також до об’єднаної опозиції увійдуть представники Української народної партії. «У суботу теж відбувалися консультації. Члени УНП брали в них участь і заявили свою позицію, що потрібно єдиним фронтом боротися з режимом ЯНУКОВИЧА», – повідомив В.ДЕРЕВЛЯНИЙ.