У Верховній Раді нарешті розпочалось засідання

У Верховній Раді розпочалось пленарне засідання.

Як передає кореспондент УНІАН, представники фракцій з трибуни парламенту висловлюють свої позиції щодо ситуації, яка склалась у парламенті.

Голова ВР Володимир ЛИТВИН запропонував депутатам працювати сьогодні без перерви, яка мала бути оголошена з 12.00 до 12.30, оскільки перерва для консультацій тривала годину замість півгодини.

Як повідомляв УНІАН, у роботі ВР на вимогу фракцій «БЮТ-Батьківщина» та “Наша Україна – Народна самооборона” була оголошена перерва для проведення консультацій.