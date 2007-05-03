Пшеничного і Станік може поновити будь-який звичайний суд?

Міністр юстиції України Олександр ЛАВРИНОВИЧ заявляє, що у Президента України Віктора ЮЩЕНКА не було правових підстав для ухвалення рішення про звільнення суддів Конституційного Суду. Про це він заявив в інтерв`ю журналістам.

Як повідомляє ЛІГАБізнесІнформ, О.ЛАВРИНОВИЧ заявив, що рішення про дострокове припинення повноважень суддів КС може приймати тільки Верховна Рада України або сам Конституційний Суд. Міністр юстиції пояснив, що повноваження суддів КС можуть бути достроково припинені на підставі статті 126 Конституції України, в якій перераховані ці підстави. Сама ж процедура припинення повноважень суддів КС виписана в Законі України "Про Конституційний Суд". "Зрозуміло, що сьогодні немає правових підстав для ухвалення такого рішення Президентом України", - заявив О.ЛАВРИНОВИЧ.

Міністр юстиції також заявляє, що в даному випадку недоцільно посилатися на квоти, за якими призначаються судді КС: "Конституційний Суд є цілісним органом, і не ділиться взагалі". О.ЛАВРИНОВИЧ також звернув увагу на те, що посилання на норму статті 126 Конституції України, в якій наголошується, що достроково припиняє повноваження судді той орган, який призначає, стосується тільки суддів загальної юрисдикції. Таким чином, за його словами, рішення про дострокове припинення повноважень суддів КС може ухвалюватися тільки парламентом або самим Конституційним Судом.

Відповідаючи на питання про те, який орган в даному випадку повинен реагувати на рішення Президента про звільнення суддів КС, О.ЛАВРИНОВИЧ підкреслив, що в даному випадку має місце факт відхилення від Конституції, тому це питання може відноситися до повноважень Конституційного Суду. Проте, за словами міністра, оскільки в даному випадку торкнулися права окремих громадян, то це питання може бути предметом розгляду судів загальної юрисдикції.