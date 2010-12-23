Янукович під ялинкою запише привітання українцям
11:35, 23 грудня 2010Політика
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Допуск на Банкову тимчасово обмежать
Сьогодні Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ запише вітання українському народу з нагоди Нового року.
Як передає кореспондент УНІАН, зараз на площі перед будівлею Адміністрації Президента України на вулиці Банковій триває підготовка до запису. Встановлена і прикрашається ялинка, під якою розстелено червоний килим. Також встановлюється професійне кінотехнічне обладнання.
Окрім цього, на підходах до Адміністрації Президента встановлено таблички, що допуск на вулицю Банкову сьогодні буде тимчасово обмежений у період з 14.00 до 19.00.
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