Янукович під ялинкою запише привітання українцям

Сьогодні Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ запише вітання українському народу з нагоди Нового року.

Як передає кореспондент УНІАН, зараз на площі перед будівлею Адміністрації Президента України на вулиці Банковій триває підготовка до запису. Встановлена і прикрашається ялинка, під якою розстелено червоний килим. Також встановлюється професійне кінотехнічне обладнання.

Окрім цього, на підходах до Адміністрації Президента встановлено таблички, що допуск на вулицю Банкову сьогодні буде тимчасово обмежений у період з 14.00 до 19.00.