Наша Україна веде переговори про створення мегаблоку з 8 партіями

Політична партія "Народний Союз Наша Україна" почала переговори про створення мегаблоку для участі у дострокових парламентських виборах.

Як повідомили УНІАН у прес-службі НСНУ, про це заявив перший заступник голови партії “Наша Україна” Юрії ЄХАНУРОВ.

“Сьогодні відбулася зустріч представників восьми політичних партій, на якій обговорювалися перспективи створення передвиборчого мегаблоку”, - сказав він.

За словами Ю.ЄХАНУРОВА, “сьогоднішня зустріч – це перший етап переговорного процесу, який матиме продовження завтра”. Він не виключає, що по завершенню переговорів може бути підписана відповідна угода про утворення блоку. “Розмова була плідною та конструктивною”, - додав Ю.ЄХАНУРОВ.

За даними прес-служби, “Нашу Україну” на переговорах представляли – Ю.ЄХАНУРОВ та Ігор КРІЛЬ, “Народну самооборону” – Тарас СТЕЦЬКІВ, Народний рух України – Борис ТАРАСЮК, Українську народну партію – Юрій КОСТЕНКО, УРП “Собор” – Анатолій МАТВІЄНКО, Християнсько-демократичний союз – Володимир СТРЕТОВИЧ, громадянську партію “Пора” – Владислав КАСЬКІВ, Конгрес українських націоналістів – Олексій ІВЧЕНКО.