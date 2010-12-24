Політолог каже, що Горбаль свою справу зробив, і спокійно може йти

Василь ГОРБАЛЬ виконав свою місію на посаді губернатора Львівщини і своєчасно повертається до парламенту.

Так УНІАН прокоментував відставку В.ГОРБАЛЯ політолог Вадим КАРАСЬОВ.

За словами експерта, В.ГОРБАЛЬ прийшов на посаду губернатора в дуже непростий період і української політики, і львівської політики в цілому.

«Це був період такого серйозного національного і націоналістичного збудження, особливо в Львівському регіоні, виходячи з реакції на перші кроки Партії регіонів. Враховуючи, що Львівська облрада була в перших рядах не тільки регіональної, а й всеукраїнської опозиції, потрібний був спокійний, зважений, професійний не політиканствуючий губернатор, який, врешті-решт, зміг би погасити непотрібні іскри протесту, непотрібні іскри політичного протистояння, що, взагалі-то В.ГОРБАЛЮ і вдалося протягом літа- осені 2010 року», - вважає В.КАРАСЬОВ.

За словами політолога, «незважаючи на те, що Львівська обласна рада висловила В.ГОРБАЛЮ недовіру, раціональніша, прагматичніша частина галицької еліти все-таки спокійно і досить продуктивно оцінила його губернаторство. Свідченням тому є слова мера Львова Андрія САДОВОГО при призначенні нового губернатора – він подякував В.ГОРБАЛЮ за конструктив, що давно було не характерним для представників місцевої еліти стосовно призначенців з Партії регіонів».

На думку В.КАРАСЬОВА, повернення В.ГОРБАЛЯ до парламенту своєчасне, оскільки «там не вистачає сьогодні Партії регіонів спокійних, зважених і прагматичних політиків і ми відчуваємо певний дефіцит професіоналізму, зокрема і в Партії регіонів, оскільки кращі пішли у виконавчу владу, оголивши роботу фракції ПР, звідси, можливо, виникають негативні явища в роботі парламенту, свідками яких ми є останнім часом».

«Отже, фракція Партії регіонів одержить зваженого, грамотного депутата, і я думаю, це піде на користь і фракції, і В.ГОРБАЛЮ, оскільки політик він молодий, але вже досить досвідчений, такий, що пройшов школу виконавчої влади, і в нього все ще попереду», - підсумував В.КАРАСЬОВ.

Як повідомляв УНІАН, 21 грудня Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ звільнив В.ГОРБАЛЯ з посади голови Львівської обласної державної адміністрації, яку той обіймав з 20 квітня 2010 року. В.ГОРБАЛЬ увесь цей час залишався народним депутатом України.