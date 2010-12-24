Яценюк не побачив виконання обіцянок Януковича

Народний депутат України, лідер партії «Фронт Змін» Арсеній ЯЦЕНЮК заявляє, що запропонована урядом пенсійна реформа суперечить передвиборчим обіцянкам Президента Віктора ЯНУКОВИЧА.

Як повідомили в прес-службі “Фронту Змін”, на брифінгу А.ЯЦЕНЮК наголосив, що “влада не виконала нічого з того, що обіцяв пенсіонерам Віктор ЯНУКОВИЧ під час президентських виборів у своїй програмі «Україна для людей». За його словами, «коли Україна голосувала на президентських перегонах за Партію регіонів і за ЯНУКОВИЧА, вони обіцяли кожному пенсіонеру пенсію, що відповідає трудовому стажу, кваліфікації та умовам праці». “Проте в урядовій пенсійній реформі передбачено, що, зокрема, військовослужбовці виходитимуть на пенсію у 45 років, а отримуватимуть її в 60-65. Тобто 20 років люди житимуть і без роботи, і без пенсії. Оце виконання першої обіцянки», - підкреслив він.

А.ЯЦЕНЮК зазначив, що слабкими є аргументи влади про те, що підвищення пенсійного віку це є досвід інших країн світу. «Але ж у сусідній Польщі, де жінкам підвищили пенсійний вік, середня тривалість життя жінок - 80 років, а в Україні – 74, у Польщі середня тривалість життя чоловіків 75 років, в Україні – 62», - сказав лідер «Фронту Змін».

А.ЯЦЕНЮК також нагадав про передвиборчі обіцянки В.ЯНУКОВИЧА і Партії регіонів щодо встановлення пенсії на 20% вищої за прожитковий мінімум і захист пенсій від інфляції. Він зазначив, що провів підрахунки, відповідно до яких середній прожитковий мінімум наступного року буде на рівні 950 грн. і якщо “додати до цього 20%, як обіцяв Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ, і 9% інфляції, то різниця між тим, що платитимуть кожному пенсіонеру 2011 року, й тим, що обіцяли на виборах, становитиме 400 грн. на місяць”. “Ці кошти, які обіцяли й не дали, фактично витягатимуть щомісяця з кишені кожного пенсіонера. Загалом це близько 3 млрд. грн. за рік. І ніякого захисту від інфляції», - додав він.

Лідер «Фронту Змін» також нагадав також про обіцянку В.ЯНУКОВИЧА - «Працюючим пенсіонерам - і зарплату, і пенсію». «Читаю проект пенсійної реформи: працюючим пенсіонерам - або зарплатня, або пенсія», - додав він. «Тому мені дуже хотілося б, щоб уряд відверто сказав: все, що було обіцяно на президентських виборах, - неправда, ми не знаємо, що робити: вся наша пенсійна реформа – не що інше, як просто відтягування банкрутства Пенсійного фонду», - заявив А.ЯЦЕНЮК. При цьому він зазначив, що, зокрема, Нідерланди та Німеччина, є прикладом того, що підвищення пенсійного віку не вирішує проблему наповнення Пенсійного фонду. За його словами, для вирішення проблеми Пенсійного фонду необхідне створення робочих місць. “Люди, які не працюють, не роблять пенсійні внески – ні накопичувальні, ні солідарні», - додав він.

А.ЯЦЕНЮК наголосив, що також потрібно створити умови для підвищення середньої тривалості життя. «Необхідне достойне фінансування сфери медицини і охорони здоров’я”, - додав він. За його словами, В.ЯНУКОВИЧ обіцяв фінансування медицини в обсязі 10% ВВП, але в прийнятому бюджеті на 20011 рік це фінансування становить 0,8%. Лідер “Фронту Змін” зазначив, що ще одним украй важливим кроком “має стати якісна реформа системи нарахувань самих пенсій з огляду на стаж, кваліфікацію, на вклад кожного громадянина в розвиток української економіки”. «Сьогодні це не реформа, сьогодні за рахунок пенсіонерів збільшили витрати на Адміністрацію Президента, на Кабмін, на Верховну Раду і на всіх інших чиновників. Хотів би я, щоб цю пенсію отримували вони, коли підуть з політичної орбіти. А якщо вони далі так діятимуть, то підуть вони з політичної орбіти дуже скоро», - підсумував А.ЯЦЕНЮК.