Обшук в офісі УСДП тривав більше шести годин

Обшук в офісі Української соціал-демократичної партії, що відбувався 25 грудня, згідно з протоколом, тривав більше шести годин.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі УСДП.

Під час обшуку були вилучені особисті речі лідера партії, колишнього першого заступника міністра юстиції Євгена КОРНІЙЧУКА, зокрема, його закордонний паспорт та копії документів членів його родини, мобільні телефони, ноутбуки, візитівки та інші документи, статуетки зі столу.

Крім того, слідчі зламали усі сейфи в офісі та вилучили з них кошти, кредитні картки, особисті банківські документи Є.КОРНІЙЧУКА та особисті цінні речі, зокрема, каблучку, йдеться у повідомленні прес-служби партії.

“Незважаючи на те, що ніхто із співробітників офісу не чинив спротиву обшуку, слідчі навіть не звернулись з проханням відкрити сейфи, а одразу їх зламали”, заявили у прес-службі.

Обшук в офісі УСДП відбувався за участі одного слідчого Генеральної прокуратури, чотирьох представників УБОЗ ГУ МВС України та двох понятих.

Як повідомляв УНІАН, Генеральна прокуратура України 22 грудня порушила кримінальну справу стосовно Є.КОРНІЙЧУКА.

У прес-службі ГПУ повідомили, що справа порушена за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 365 Кримінального кодексу України (перевищення службових повноважень, що призвело до тяжких наслідків), і Є.КОРНІЙЧУКА затримано у порядку за підозрою в здійсненні вказаного злочину.