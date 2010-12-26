ПРП: адміністрація Януковича все більше схожа на ЦК ВКП(б)

Партія «Реформи і Порядок» засуджує брутальне затримання екс-міністра внутрішніх справ України, лідера «Народної самооборони» Юрія ЛУЦЕНКА.

На цьому наголошується у заяві партії, текст якої передано УНІАН.

«Партія «Реформи і Порядок» засуджує черговий репресивний акт режиму ЯНУКОВИЧА – безпідставне і брутальне затримання Юрія «Луценка», - йдется у заяві.

«Цей вчинок влади, який вона, як і в попередніх подібних випадках, намагається маскувати під кримінальне переслідування, насправді є проявом переслідування за інакомислення, типовою політичною розправою.», - переконані в ПРП.

«Юрій ЛУЦЕНКО не ховався від правоохоронних органів, які порушили проти нього «кримінальну» справу, тому напад на нього із засідки за рогом і затримання, яке більше схоже на викрадення, важко пояснити з точки зору здорового ґлузду», - наголошують автори заяви.

На їхню думку, «єдине, що чітко зрозуміло – режим намагається залякати всіх, хто сміє з ним не погоджуватись».

«Адміністрація президента ЯНУКОВИЧА все більше уподібнюється ЦК ВКП(б), а Генеральна прокуратура і СБУ – сумновідомому НКВС. Мало не щоденні кримінальні справи, допити, затримання й арешти опозиціонерів нагадують епоху, коли вулицями курсували «чорні ворони»., - зауважили в ПРП.

«Продовжуючи історичні паралелі, ми нагадуємо нинішній владі: диктатура, збудована на страху і насильстві, завжди недовговічна. Прийде час, коли за все скоєне доведеться відповідати перед судом історії і судом людським», - наголошується у заяві.

Партія «Реформи і Порядок» закликала президента України Віктора ЯНУКОВЧА звільнити Ю.ЛУЦЕНКА «та всіх, кого кинули за ґрати раніше з політичних мотивів».