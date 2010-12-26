Наша Україна: влада взяла курс на поліцейську монополію

22:40, 26 грудня 2010
Політика
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Партія вимагає звільнити Луценка

Політична партія “Наша Україна” вимагає звільнення екс-міністра внутрішніх справ України Юрія ЛУЦЕНКА з-під варти.

Про це йдеться в заяві партії, розміщеній на її офіційному сайті.

“Наша Україна” стверджує, що мотиви сьогоднішнього раптового затримання Ю.ЛУЦЕНКА є суто політичними.

І зайвим доказом цього, на думку партії, є відсутність жодної офіційної інформації від Генеральної прокуратури і правоохоронних органів.

«Кидаючи за грати публічну людину і не даючи жодних зрозумілих пояснень, влада демонструє лише одне – те, що вона розпочала зачистку політичного простору від опозиційних сил та політиків і взяла курс на поліцейську монополію», - наголошується в заяві.

«Ми звертаємось до правоохоронних органів з категоричною вимогою пояснити, яку загрозу для суспільства становить Ю.ЛУЦЕНКО, і надати вичерпну та зрозумілу відповідь щодо правових підстав його затримання», - підкреслюють в «Нашій Україні».

Партія вимагає звільнення Ю.ЛУЦЕНКА з-під варти і переведення розгляду всіх питань у прозоре, правове русло.

«Відсутність вичерпної і повноцінної відповіді від влади вказуватиме на її неприхований намір залякати та деморалізувати суспільство, відбити бажання громадян активно захищати свої права і здійснити розправу над опозиційними політиками», - заявляють в «Нашій Україні».

Партія закликає всі демократичні партії й правозахисні організації “стати на захист наших спільних прав і разом виступити проти розгортання політичних репресій в Україні”.

Як повідомляв УНІАН, Ю.ЛУЦЕНКА було затримано в неділю приблизно о 13 годині підрозділом СБУ «Альфа» біля його будинку, коли він вийшов на прогулянку з собакою.

Наразі екс-міністра утримують в слідчому ізоляторі СБУ, розташованому в Аскольдовому провулку в Києві.

Зокрема, Ю.ЛУЦЕНКА звинувачують у заволодінні, за попередньою змовою зі своїм водієм Леонідом ПРИСТУПЛЮКОМ, шляхом зловживання службовим становищем, державними коштами на суму понад 238 тисяч гривень і у перевищенні службових повноважень, внаслідок чого державі завдано матеріальних збитків на суму понад 130 тисяч гривень.

Крім того, 18 грудня Ю.ЛУЦЕНКО заявив, що його намагаються "прив’язати" до справи про отруєння екс-президента України Віктора ЮЩЕНКА.

Після затримання Ю.ЛУЦЕНКА на сайті «Народної самооборони» з’явилась заява, де він звернувся до лідера партії «Наша Україна» В.ЮЩЕНКА

 

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