Москаль здивований, чому Луценко не виїхав за кордон

Народний депутат, член фракції НУ-НС Геннадій МОСКАЛЬ здивований, що екс-міністр внутрішніх справ Юрій ЛУЦЕНКО не виїхав за кордон, оскільки була домовленість з однією з країн про надання йому політичного притулку.

Про це Г.МОСКАЛЬ заявив в інтерв`ю “Газете по-киевски”, в той же час не уточнивши назву країни.

«Чого було сидіти в Україні? Вже було все домовлено, яка країна дає йому статус політичного біженця. До виборів до парламенту пересидів би, по телемостах виступав би і повернувся. Не послухав. Прокуратура дала таку поблажку – не взяли під варту, дали знак – ти, мовляв, або рви кігті, або тебе запакуємо, ні – залишився», - сказав він.

Г.МОСКАЛЬ висловив припущення, що двома кримінальними справами проти Ю.ЛУЦЕНКО прокуратура не обмежиться. «Тепер його триматимуть під арештом – дадуть у камері справу стосовно водія, мовляв, сиди, читай», - сказав він.

Г.МОСКАЛЬ переконаний, що затримання Ю.ЛУЦЕНКА пов`язане із стеженням за водієм екс-заступника голови СБУ Володимира САЦЮКА. За його словами, згідно із законом про оперативно-розшукову діяльність дозвіл на спостереження, що триває більше 18 місяців, може дати тільки міністр, але для цього мають бути вагомі підстави. «А що міг знати водій САЦЮКА? Найімовірніше, ЛУЦЕНКО підписував такі розпорядження, котрі зараз визнали незаконними, і за це зараз поплатиться. Я постійно казав йому: "Навіщо було посилати людей з МВС у цю групу щодо отруєння ЮЩЕНКА? Ну, взялася Генпрокуратура і СБУ це розслідувати, і нехай розслідують!". Не послухав! Повідправляв туди людей, вони наламали дров, а потім ще генералів за це одержали. Не знаю, може, особисто водій САЦЮКА поскаржився на давнє стеження, але справу отруєння зараз активно піднімають і притискують усіх, хто ним займався», - сказав народний депутат.

Як повідомляв УНІАН, Ю.ЛУЦЕНКО був затриманий 26 грудня близько 13.00 співробітниками підрозділу СБУ «Альфа» біля його будинку в Печерському районі Києва, коли він вийшов на прогулянку з собакою.

Екс-міністра утримують в слідчому ізоляторі СБУ, розташованому в Аскольдовому провулку.

Ю.ЛУЦЕНКА звинувачують у заволодінні, за попередньою змовою зі своїм водієм Леонідом ПРИСТУПЛЮКОМ, шляхом зловживання службовим становищем, державними коштами на суму понад 238 тис. грн. і в перевищенні службових повноважень, внаслідок чого державі завдано матеріальної шкоди на суму понад 130 тисяч грн.

Крім того, Ю.ЛУЦЕНКО заявив, що його намагаються "прив`язати" до справи про отруєння екс-президента України Віктора ЮЩЕНКА.

Після затримання Ю.ЛУЦЕНКА на сайті «Народної самооборони» з`явилася заява, де він звернувся до лідера партії «Наша Україна» В.ЮЩЕНКА: «Вітаю Віктора Андрійовича ЮЩЕНКА з тим, що на шостий рік розслідування справи про його отруєння в справі, нарешті, з`явився затриманий. Думаю, що в нинішній політичній ситуації цілком логічним є той факт, що ним виявився колишній міністр внутрішніх справ Юрій ЛУЦЕНКО».