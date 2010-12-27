Азаров запевняє, що розмови про «групи впливу» у владі - дурниці

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ прогнозує, що найближчим часом нових кадрових перестановок в органах влади не буде.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції в Києві.

«Здебільшого, кадрові рішення вже прийняті, а далі буде життя, буде робота», - сказав М.АЗАРОВ.

Прем`єр зазначив, що зміни в складі керівних органів можливі, зокрема, в тому разі, якщо керівник не справився з виконанням своїх обов`язків. «Це життя, це звичайна справа. Не варто робити з цього сенсацію. Коли я читаю про якісь групи впливу, щось посилюється, щось ослабляється, повірте мені, все це дурниці», - підкреслив М.АЗАРОВ.

За його словами, кадрові перестановки в органах влади спрямовані на те, щоб оптимізувати управління.