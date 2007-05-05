Богатирьова: прихильники ПР за хвилину не зберуть все, з чим приїхали

Партія регіонів не згортатиме силоміць наметове містечко своїх прихильників у Києві.

Такий висновок можна зробити з відповіді члена фракції Партії регіонів Раїси Богатирьової на запитання журналістів, чи будуть вони "згортати всій Майдан".

"Що стосується наметових містечок, то я б нагадала, що це рішення ухвалювалося на рівні низових організацій. Саме вони вирішуватимуть, чи залишатися надалі в Києві", - сказала вона.

"В одну хвилину не розійдеться Майдан. В один момент людина не може зібрати все, з чим приїхала, про що хотіла поспілкуватися з нами", - додала депутат.

За словами Богатирьової, лідери партії й надалі виходитимуть на майдани і проситимуть своїх прихильників "направити енергію на роботу на місцях".

Українська правда