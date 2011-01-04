У Киргизії один з гірських піків назвуть на честь Путіна

У Киргизії один з гірських піків назвуть на честь Володимира Путіна.

Як повідомляє "Эхо Москвы", висота вершини, яка до цих пір була безіменною, досягає 4,5 тисячі метрів над рівнем моря. Вона розташована на Тянь-Шані, на території Чуйськой області. Раніше один з піків був названий на честь Бориса Єльцина.