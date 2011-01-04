У Киргизії один з гірських піків назвуть на честь Путіна
14:51, 04 січня 2011Політика
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4,5 тисячі метрів над рівнем моря
У Киргизії один з гірських піків назвуть на честь Володимира Путіна.
Як повідомляє "Эхо Москвы", висота вершини, яка до цих пір була безіменною, досягає 4,5 тисячі метрів над рівнем моря. Вона розташована на Тянь-Шані, на території Чуйськой області. Раніше один з піків був названий на честь Бориса Єльцина.
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