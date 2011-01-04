Учасник бійки в парламенті призначений гендиректором Укроборонпрому

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ своїм указом призначив Дмитра САЛАМАТІНА генеральним директором Державного концерну «Укроборонпром».

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, іншим указом Президент звільнив Д.САЛАМАТІНА з посади генерального директора Державної компанії з експорту та імпорту продукції і послуг військового та спеціального призначення.

Як повідомляв УНІАН, 28 грудня 2010 року Президент підписав указ про створення державного об`єднання "Укроборонпром".

29 грудня Кабінет міністрів України прийняв рішення про створення державного концерну “Укроборонпром”.

До складу концерну увійшли: Державна компанія з експорту та імпорту продукції і послуг військового та спеціального призначення “Укрспецекспорт”; державне підприємство “Укроборонсервіс”; державне підприємство “Спеціалізована зовнішньоторговельна фірма “Прогрес”; державна госпрозрахункова зовнішньоторговельна та інвестиційна фірма “Укрінмаш”; державне госпрозрахункове зовнішньоторговельне підприємство “Спецтехноекспорт”; державне зовнішньоторговельне та інвестиційне підприємство “Промоборонекспорт”; державне підприємство “Зовнішньоторговельна фірма “ТАСКО-експорт”.

Як повідомляв УНІАН, ввечері 16 грудня Д.Саламатін був одним з активних учасників побиття опозиційних депутатів.

Депутат-сумісник Дмитро Саламатін, один з найбільш злісних прогульників пленарних засідань ВР, незмінно з`являється в дні бійок. Він учасник двомісячного блокування трибуни, коли в опозиції була Партія регіонів, а під час ратифікації Харківських угод відзначився тим, що зламав ніс депутатові Карпуку.

Уродженець Караганди (1965 р.н.) Саламатін на початку 90-х перебрався до Москви, працював консультантом і комерційним директором в паливних компаніях. У 1999 році переїхав до України, в 2006 році став нардепом від ПР. Ймовірно, в цей же час одержав українське громадянство. До призначення директором державної компанії "Укрспецекспорт" в червні 2010 р. досвіду роботи з військовою і спеціальною продукцією, судячи з офіційної біографії, не мав.