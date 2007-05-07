Ющенко високо оцінює діяльність робочої групи з підготовки дострокових виборів

Президент України Віктор ЮЩЕНКО високо оцінює діяльність робочої групи з підготовки дострокових парламентських виборів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив журналістам після зустрічі з прем’єр-міністром Віктором ЯНУКОВИЧЕМ.

За словами глави держави, за два дні роботи групи формальним результатом є «малий» пакет, який регулює визначення дати виборів, «імперативний мандат, реєстр виборців плюс питання змін і доповнень до бюджету. І ще ряд позицій».

Президент зауважив, що нині йде кінцеве формування цих правових норм на рівні проектів законів.

За словами В.ЮЩЕНКА, під час зустрічі з прем’єр-міністром відбулась дискусія стосовно організації робочої групи над змінами до Конституції. «Є досить глибоке спільне бачення, що цей процес повинен бути політично організований ключовими політичними силами, громадськими силами, влада повинна бути представлена зі сторін Верховної Ради, уряду і Президента», - сказав Президент.

Як повідомляв УНІАН, 5 травня робоча група з підготовки до дострокових виборів розпочала напрацьовувати юридично-правовий механізм проведення дострокових виборів.

Планувалося, що сьогодні група завершить свою роботу і передасть пропозиції главі держави та главі уряду.