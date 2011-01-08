Ідеолог джихаду засудив виконавців теракту в Єгипті

Один з найавторитетніших ісламських учених з радикальними поглядами шейх Саліх Аль-Фавзан, якого називають одним з ідеологів джихадізму (від арабського "джихад" - "священна війна"), виступив з безпрецедентною критикою на адресу терористів-смертників у зв`язку з вибухом біля церкви в Єгипті, коли загинули 23 особи.

"Самогубство для віруючого в Аллаха та Судний день мусульманина - діяння неприпустиме. Людина йде на таке, знаючи, що помре... Вона стверджує, що є муджахидом (воїн, який веде війну за віру) на шляху аллаха! Ні, він муджахид на шляху шайтана, який спонукав його до такого діяння!", - заявив шейх Аль Фавзан у п`ятницю, виступаючи з проповіддю в одній з центральних мечетей в столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді. Його слова наводить РІА "Новости" за текстом на сайті газети "Аш-шарк Аль-аусат".

У своїх проповідях 73-річний член Вищої ради ісламських учених Саудівської Аравії Аль-Фаузан, відомий незалежними від влади королівства поглядами, неодноразово виносив фетви (богословські рішення), що дозволяють ведення джихаду в різних куточках планети.

"Зараз, якщо кажуть "мусульманин", мають на думці "терорист", тому що, мовляв, тероризм - це з ісламу... Все одно, кажуть це навмисно або з незнання. Ведення джихаду - це рішення влади, він ведеться тільки за наказом уряду, а всі ці теракти, що відбуваються зараз, - це не джихад, а суцільне шкідництво", - сказав богослов.

Він зазначив, що не вважає вбивство безневинних людей "священною війною".

"А в чому провина дітей, жінок і тих, хто не заподіяв анінайменшої шкоди мусульманам?! Але якщо навіть хточь і приніс їм страждання, ви не маєте права здійснювати відплату. Це прерогатива влади. Не ти повинен виносити ухвалу, це справа судового розгляду", - заявив релігійний діяч.